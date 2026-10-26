Niezależna międzynarodowa komisja ONZ doszła do wniosku, że systematyczne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Według danych komisji, zimą 2025–2026 r. miliony Ukraińców pozostawały bez ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu z powodu ataków Rosji.

Temperatura w niektórych okresach spadała do -21°C, co stanowiło poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Dochodzenie ujawniło również dowody na to, że Rosja rekrutowała mężczyzn z 29 krajów, wykorzystując oszustwa i przymus, do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Wielu z nich wysłano na linię frontu, gdzie zginęli lub zaginęli bez śladu.

Komisja wezwała Rosję do zaprzestania ataków na ludność cywilną i infrastrukturę, a także do zwolnienia ze swoich sił zbrojnych osób, które padły ofiarą handlu ludźmi.

Źródło: strona internetowa komisji

W przeddzień tego wydarzenia Rosjanie zadali jeden z największych ciosów ukraińskiej energetyce: zaatakowano ponad 15 kluczowych obiektów wytwarzania i przesyłu energii w różnych regionach Ukrainy.

Rosja planuje przeprowadzić ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, aby wywołać zakrojony na szeroką skalę kryzys humanitarny. Według danych „The New York Times” głównymi celami rosyjskich ataków mają być Kijów, Charków i Odessa. Celem tych ataków jest pozbawienie tych miast dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Wideo: Pięć obwodów Ukrainy pozostało bez prądu z powodu ostrzałów i działań wojennych.

Czytaj nas na