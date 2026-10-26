ONZ uznała ataki Rosji na ukraiński sektor energetyczny za zbrodnie przeciwko ludzkości
Niezależna międzynarodowa komisja ONZ doszła do wniosku, że systematyczne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Według danych komisji, zimą 2025–2026 r. miliony Ukraińców pozostawały bez ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu z powodu ataków Rosji.
Temperatura w niektórych okresach spadała do -21°C, co stanowiło poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Dochodzenie ujawniło również dowody na to, że Rosja rekrutowała mężczyzn z 29 krajów, wykorzystując oszustwa i przymus, do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Wielu z nich wysłano na linię frontu, gdzie zginęli lub zaginęli bez śladu.
Komisja wezwała Rosję do zaprzestania ataków na ludność cywilną i infrastrukturę, a także do zwolnienia ze swoich sił zbrojnych osób, które padły ofiarą handlu ludźmi.
Źródło: strona internetowa komisji
W przeddzień tego wydarzenia Rosjanie zadali jeden z największych ciosów ukraińskiej energetyce: zaatakowano ponad 15 kluczowych obiektów wytwarzania i przesyłu energii w różnych regionach Ukrainy.
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