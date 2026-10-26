В ООН назвали удары РФ по энергетике Украины преступлениями против человечности

Независимая международная комиссия ООН пришла к выводу, что систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

По данным комиссии, зимой 2025–2026 годов миллионы украинцев из-за ударов РФ оставались без отопления, электроэнергии, воды и газа.

Температура в отдельные периоды опускалась до -21 °C, что создавало серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

Расследование также выявило доказательства вербовки Россией мужчин из 29 стран путем обмана и принуждения для участия в войне против Украины. Многих из них отправляли на передовую, где они погибли или пропали без вести.

Комиссия призвала Россию прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру, а также освободить из своих вооруженных сил людей, ставших жертвами торговли людьми.

Источник: сайт комиссии

Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в различных регионах Украины.

Россия планирует нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы вызвать масштабный гуманитарный кризис. По данным The New York Times, главными целями российских атак должны стать Киев, Харьков и Одесса. Цель таких ударов — лишить эти города электроэнергии и теплоснабжения.

Видео: Пять областей Украины остались без света из-за обстрелов и боевых действий.

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