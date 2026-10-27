Rosja zarobiła w ciągu tygodnia prawie 3 mld dolarów na eksporcie ropy — Bloomberg

W minionym tygodniu Rosja uzyskała 2,76 mld dolarów z eksportu ropy drogą morską. Według danych agencji Bloomberg jest to najwyższy tygodniowy wynik od początku wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

W tygodniu zakończonym 25 października wartość eksportu rosyjskiej ropy drogą morską wzrosła o około 430 mln dolarów — do 2,76 mld dolarów, co stanowi najwyższy wynik od początku wojny.

Spadek cen rosyjskiej ropy gatunku Urals został z nawiązką zrekompensowany przez gwałtowny wzrost wolumenu dostaw, a także wzrost wartości rosyjskiej ropy gatunku ESPO, odnotowywany już ósmy tydzień z rzędu.

Zgodnie z danymi z systemów śledzenia statków oraz raportami branżowymi, w tygodniu zakończonym 25 października około 37 tankowców załadowało 26,93 mln baryłek rosyjskiej ropy naftowej.

Dla porównania: tydzień wcześniej (do 18 października) wskaźnik ten wynosił 21,87 mln baryłek, które zostały załadowane na 31 tankowców.

Zaznacza się, że Chiny i Indie pozostają największymi nabywcami rosyjskiej ropy naftowej — znacznie wyprzedzając pozostałych. Jednak nie zawsze udaje się określić ostateczny punkt przeznaczenia poszczególnych partii ładunku, dopóki statki nie pokonają znacznej części swojej trasy; z tego powodu w danych dotyczących wielu ostatnich załadunków na tankowce podano jedynie pośrednie miejsca przeznaczenia — na przykład Kanał Sueski, Port Sudan lub Singapur.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

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