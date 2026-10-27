Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pismo przedstawiające stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przysięgi Macieja Berka. Jak podaje Interia, w dokumencie wskazano, że Berek nie złożył przysięgi przed urzędującym prezydentem. Według oceny przedstawionej w piśmie oznacza to, że nie nawiązał stosunku służbowego jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor poinformowała, że instytucja otrzymała pismo od szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Przedstawiono w nim stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie przysięgi Berka.

W piśmie wskazano, że złożenie przysięgi w budynku Sejmu w obecności marszałka Sejmu i marszałkini Senatu, lecz bez prezydenta, nie może być uznane za równoznaczne ze złożeniem przysięgi przed głową państwa. Według Ścibor dokument wprost stwierdza, że wybrany przez Sejm Berek nie złożył takiej przysięgi przed urzędującym prezydentem.

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Przysięga w Sejmie

Sejm wybrał Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. 14 października, podczas ceremonii w Sejmie, złożył on przysięgę z formułą wskazującą, że czyni to „przed prezydentem”.

Następnie Berek odwiedził biuro Kancelarii Prezydenta i oświadczył, że złożył przysięgę w formie, która jego zdaniem była prawnie dopuszczalna i faktycznie możliwa. Później przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski poinformował, że nie dopuści Berka do rozpoznawania spraw, dopóki nie otrzyma od prezydenta potwierdzenia uznania przysięgi za złożoną w jego obecności.

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