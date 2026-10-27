В Конституционный трибунал Польши поступило письмо с позицией президента Кароля Навроцкого относительно присяги Мацея Берека. Как сообщает Interia, в документе указано, что Берек не принёс присягу перед действующим президентом. Согласно оценке, изложенной в письме, это означает, что он не вступил в служебные отношения в качестве судьи Конституционного трибунала.

Позиция Канцелярии президента

Пресс-секретарь Конституционного трибунала Вероника Сцибор сообщила, что учреждение получило письмо от главы Канцелярии президента Збигнева Богуцкого. В нём изложена позиция Кароля Навроцкого относительно присяги Берека.

В письме указано, что принесение присяги в здании Сейма в присутствии маршала Сейма и маршалка Сената, но без президента, не может считаться равнозначным принесению присяги перед главой государства. По словам Сцибор, в документе прямо указано, что избранный Сеймом Берек не приносил такой присяги перед действующим президентом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Присяга в Сейме

Сейм избрал Берека судьёй Конституционного трибунала в начале сентября. 14 октября во время церемонии в Сейме он принёс присягу с формулировкой, согласно которой делает это «перед президентом».

После этого Берек посетил офис Канцелярии президента и заявил, что принёс присягу в форме, которая, по его мнению, была юридически допустимой и фактически возможной. Позднее он прибыл в здание Конституционного трибунала, где его председатель Богдан Свенчковский сообщил, что не допустит Берека к рассмотрению дел, пока не получит от президента подтверждение признания присяги принесённой в его присутствии.

Читай нас в