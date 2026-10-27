波兰宪法法庭收到了一封阐述总统卡罗尔·纳夫罗茨基对马切伊·贝雷克宣誓问题立场的信函。正如Interia报道，文件指出，贝雷克未在现任总统面前宣誓。根据信中所述的评估，这意味着他未以宪法法庭法官身份建立任职关系。

总统办公厅的立场

宪法法庭发言人韦罗妮卡·希博尔表示，该机构收到了总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基的来信。信中阐述了卡罗尔·纳夫罗茨基对贝雷克宣誓问题的立场。

信中指出，在众议院大楼内、在众议院议长和参议院议长在场但总统不在场的情况下宣誓，不能被视为等同于在国家元首面前宣誓。希博尔称，文件明确指出，由众议院选出的贝雷克没有在现任总统面前作出此类宣誓。

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在众议院的宣誓

众议院于9月初选举贝雷克为宪法法庭法官。10月14日，在众议院举行的仪式上，他以表明自己是在“总统面前”宣誓的措辞完成宣誓。

此后，贝雷克前往总统办公厅办公室，并表示他以一种在其看来法律上允许且事实上可行的形式完成了宣誓。随后，他来到宪法法庭大楼，法庭院长博格丹·希温奇科夫斯基表示，在收到总统确认承认该宣誓是在其面前作出之前，不会允许贝雷克参与审理案件。

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