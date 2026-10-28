民调显示南卡罗来纳州参议员选举陷入平局——《国会山报》

在美国南卡罗来纳州，共和党人达琳·格雷厄姆和民主党候选人安妮·安德鲁斯在美国参议院选举中均获得48%的可能投票选民支持。《国会山报》援引《纽约时报》和锡耶纳学院联合民调的结果报道。

民调数据

该调查于10月19日至26日进行，受访者为707名南卡罗来纳州选民。统计误差幅度为4.3个百分点。同时，在民主党和共和党候选人之间作总体选择时，51%的受访者表示会支持共和党人，43%会支持民主党人。另有6%会选择其他候选人或尚未决定。

在参与调查者中，73%回答称，他们几乎肯定或至少很可能会在下周二投票。另有22%表示已经提前投票。3%称他们不太可能投票或根本不会投票，2%未作答或尚未决定。

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资金与政党支持

根据AdImpact公司的数据，共和党人近几周已将支持格雷厄姆的支出增加至超过2000万美元。她被任命完成其兄长的任期，并且正如《国会山报》所指出的，她在竞选期间筹款遇到困难。根据截至10月14日的联邦选举委员会文件，格雷厄姆筹得120万美元，而安德鲁斯筹得2380万美元。

美国总统唐纳德·特朗普曾前往该州支持格雷厄姆，其中包括上周。共和党全国委员会还表示，特朗普计划于周四再次抵达南卡罗来纳州，距离中期选举仅剩数天。

无党派预测机构Decision Desk HQ评估称，格雷厄姆获胜的概率为67%。与此同时，自1998年以来，南卡罗来纳州从未选出民主党人进入国会参议院。

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