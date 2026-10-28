W Karolinie Południowej w USA republikanka Darline Graham i kandydatka Partii Demokratycznej Annie Andrews mają po 48% poparcia wśród prawdopodobnych wyborców w wyścigu do Senatu USA. Wyniki wspólnego sondażu The New York Times i Siena przytacza The Hill.

Dane sondażowe

Badanie przeprowadzono od 19 do 26 października wśród 707 wyborców z Karoliny Południowej. Margines błędu statystycznego wynosi 4,3 punktu procentowego. Jednocześnie w przypadku ogólnego wyboru między kandydatem Partii Demokratycznej a Partii Republikańskiej 51% respondentów oświadczyło, że poparłoby republikanina, a 43% — demokratę. Kolejne 6% wybrałoby innego kandydata lub nie miało zdania.

Spośród uczestników sondażu 73% odpowiedziało, że niemal na pewno lub przynajmniej prawdopodobnie zagłosuje w następny wtorek. Kolejne 22% poinformowało, że już zagłosowało przedterminowo. Trzy procent oświadczyło, że raczej nie będzie głosować lub nie zagłosuje w ogóle, a 2% nie udzieliło odpowiedzi lub nie miało zdania.

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Finansowanie i poparcie partii

Według firmy AdImpact republikanie w ostatnich tygodniach zwiększyli wydatki na poparcie Graham do ponad 20 mln dolarów. Została ona wyznaczona do dokończenia kadencji swojego brata i, jak zauważa The Hill, miała trudności ze zbieraniem funduszy podczas kampanii. Zgodnie z dokumentami Federalnej Komisji Wyborczej na dzień 14 października Graham zebrała 1,2 mln dolarów, podczas gdy Andrews — 23,8 mln dolarów.

Prezydent USA Donald Trump odwiedzał stan, aby wesprzeć Graham, w tym w ubiegłym tygodniu. Republikański Komitet Narodowy poinformował również, że Trump ma ponownie przybyć do Karoliny Południowej w czwartek, kilka dni przed wyborami w połowie kadencji.

Według oceny bezpartyjnego prognostyka Decision Desk HQ Graham ma 67% prawdopodobieństwa zwycięstwa. Jednocześnie Karolina Południowa nie wybrała demokraty do wyższej izby Kongresu od 1998 roku.

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