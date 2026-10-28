В Южной Каролине, США, республиканка Дарлин Грэм и кандидатка от Демократической партии Энни Эндрюс имеют по 48% поддержки среди вероятных избирателей в гонке за Сенат США. Результаты совместного опроса The New York Times и Siena приводит The Hill.

Данные опроса

Исследование проводилось с 19 по 26 октября среди 707 избирателей Южной Каролины. Статистическая погрешность составляет 4,3 процентного пункта. В то же время при общем выборе между кандидатом от Демократической и Республиканской партий 51% респондентов заявили, что поддержали бы республиканца, 43% — демократа. Еще 6% выбрали бы другого кандидата или не определились.

Среди участников опроса 73% ответили, что почти наверняка или по крайней мере вероятно будут голосовать в следующий вторник. Еще 22% сообщили, что уже проголосовали досрочно. Три процента заявили, что вряд ли будут голосовать или не будут голосовать вообще, а 2% не дали ответа или не определились.

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Финансирование и поддержка партий

По данным компании AdImpact, республиканцы в последние недели увеличили расходы на поддержку Грэм до более чем 20 млн долларов. Она была назначена завершить срок полномочий своего брата и, как отмечает The Hill, испытывала трудности со сбором средств во время кампании. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии по состоянию на 14 октября, Грэм привлекла 1,2 млн долларов, тогда как Эндрюс — 23,8 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп посещал штат для поддержки Грэм, в том числе на прошлой неделе. Республиканский национальный комитет также сообщил, что Трамп должен снова прибыть в Южную Каролину в четверг, за несколько дней до промежуточных выборов.

По оценке беспартийного прогнозиста Decision Desk HQ, у Грэм 67% вероятности победы. В то же время Южная Каролина не избирала демократа в верхнюю палату Конгресса с 1998 года.

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