据拉脱维亚电视台消息，拉脱维亚执法人员拘留了总理安德里斯·库尔贝格斯负责公共行政事务的顾问马丁什·布伦齐斯。LSM English报道了这一消息。

布伦齐斯也是库尔贝格斯所属政治力量“联合名单”的新当选议员，但尚未开始行使议员职权。新一届议会将于下周宣誓就职。

解雇命令

据拉脱维亚电视台报道，此次拘留与欧洲检察院正在调查的一项刑事程序有关。周三，布伦齐斯没有前往政府总部上班，而总理办公室表示不知道他身在何处。他的手机已关机。

库尔贝格斯表示，他当天早上才得知其顾问被拘留。他推测，此案可能涉及布伦齐斯加入政府团队之前的活动。总理已下令解雇该顾问，尽管其在案件中的确切诉讼地位尚未明确。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧洲检察院的调查行动

拉脱维亚预防和打击腐败局证实，欧洲检察院在收到该局提供的信息后启动的刑事程序中正在开展调查行动。据消息人士称，该程序涉及可能损害欧盟财政利益的违法行为。

此外，10月28日，欧洲检察院报告称，在调查阿卢克斯内市政当局官员涉嫌采购欺诈和滥用职权的案件中，已进行了搜查及其他措施。调查人员认为，官员和公司代表可能为建设三处生产设施的项目，从欧洲区域发展基金中非法获得了超过140万欧元。

检察院的声明未提及布伦齐斯的姓名。LSM English强调，尚未最终确定这是否正是拘留总理顾问所涉的刑事程序。所有涉案人员在其罪行被法院证明前均被视为无罪。

关注我们在