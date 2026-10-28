В Латвии правоохранители задержали советника премьер-министра Андриса Кулбергса по вопросам государственного управления Мартиньша Бренциса. Об этом сообщает LSM English со ссылкой на Латвийское телевидение.

Бренцис также является новоизбранным депутатом Сейма от политической силы Кулбергса «Объединенный список», однако еще не приступил к исполнению депутатских полномочий. Новый состав парламента должен принести присягу на следующей неделе.

Распоряжение об увольнении

По данным Латвийского телевидения, задержание связано с уголовным производством, которое расследует Европейская прокуратура. В среду Бренцис не вышел на работу в правительственную штаб-квартиру, а в офисе премьер-министра заявили, что не знают, где он находится. Его телефон был выключен.

Кулбергс сказал, что узнал о задержании советника только утром того дня. Он предположил, что дело может касаться деятельности Бренциса до его присоединения к правительственной команде. Премьер-министр издал распоряжение об увольнении советника, хотя его точный процессуальный статус по делу пока не выяснен.

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Следственные действия Европейской прокуратуры

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией подтвердило проведение следственных действий в уголовном производстве, открытом Европейской прокуратурой после информации от бюро. По данным источника, производство касается возможных правонарушений против финансовых интересов Европейского Союза.

Отдельно 28 октября Европейская прокуратура сообщила об обысках и других мерах в расследовании предполагаемого мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением должностными лицами муниципалитета Алуксне. По версии следствия, должностные лица и представители компаний могли незаконно получить более 1,4 млн евро из Европейского фонда регионального развития для проекта по строительству трех производственных помещений.

В сообщении прокуратуры имя Бренциса не упоминалось. LSM English подчеркивает, что окончательно не установлено, идет ли речь именно о производстве, в рамках которого был задержан советник премьера. Все причастные лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

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