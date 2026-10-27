Niezależna międzynarodowa komisja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. zbadania zbrodni popełnionych podczas wojny na Ukrainie w swoim raporcie oskarżyła siły rosyjskie o zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z systematycznymi atakami na infrastrukturę energetyczną, a także zakwalifikowała rekrutację obcokrajowców do szeregów armii Rosji jako handel ludźmi.

Według danych międzynarodowych dyplomatów i obrońców praw człowieka władze rosyjskie, w zmowie z agencjami w różnych regionach świata, wykorzystywały oszustwa, presję oraz trudną sytuację materialną ludzi, aby wciągać obcokrajowców z dziesiątek krajów do działań wojennych.

Autorzy dokumentu ustalili, że rekruterzy zabierali obcokrajowcom dokumenty, zmuszali ich do podpisywania umów w języku rosyjskim i pod pretekstem obietnic zatrudnienia cywilnego wysyłali ich bezpośrednio na pozycje na linii frontu. Członkowie komisji podkreślili, że tego rodzaju manipulacje i przymus mieszczą się w międzynarodowo-prawnym definicji handlu ludźmi i stanowią rażące naruszenie praw człowieka.

Źródło: Raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. Badania Zbrodni na Ukrainie.

Ponadto Niezależna Międzynarodowa Komisja ONZ doszła do wniosku, że systematyczne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z zadowoleniem przyjęło przedstawienie raportu Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. dochodzenia w sprawie naruszeń na Ukrainie. Dokument został zaprezentowany w Trzecim Komitecie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że wnioski zawarte w raporcie mają szczególne znaczenie w przededniu nadejścia nowej zimy.

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