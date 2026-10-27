Na Cyprze służba meteorologiczna ogłosiła żółte ostrzeżenie z powodu silnych burz. Zacznie ono obowiązywać w środę o godz. 02:00 i zakończy się o godz. 18:00 tego samego dnia. Poinformował o tym Cyprus Mail, który zaznaczył, że urząd wydał ostrzeżenie we wtorek wieczorem.

Burze rozpoczną się na zachodzie wyspy

Zgodnie z prognozą burze mogą najpierw objąć zachodnią część wyspy. Następnie będą stopniowo rozprzestrzeniać się na inne części Cypru. W ten sposób ostrzeżenie przewiduje przemieszczanie się niepogody z zachodnich obszarów na pozostałą część wyspy w ciągu dnia.

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Przewidywana intensywność opadów wyniesie od 35 do 55 milimetrów na godzinę. Prognozowany jest również wiatr o sile do ośmiu stopni w skali Beauforta. Wszystkie podane wskaźniki dotyczą okresu obowiązywania żółtego ostrzeżenia.

Prognoza na kolejne dni

Według informacji publikacji w czwartek temperatura nieco spadnie. Od piątku ma stopniowo rosnąć.

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