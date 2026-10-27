На Кипре метеорологическая служба объявила желтое предупреждение из-за сильных гроз. Оно вступит в силу в 02:00 среды и завершится в 18:00 того же дня. Об этом сообщает Cyprus Mail, где отметили, что ведомство выпустило предупреждение во вторник вечером.

Грозы начнутся на западе острова

Согласно прогнозу, первыми грозы могут охватить запад острова. В дальнейшем они будут постепенно распространяться на другие части Кипра. Таким образом, предупреждение предусматривает перемещение непогоды из западных районов на остальную часть острова в течение дня.

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Ожидаемая интенсивность осадков составит от 35 до 55 миллиметров в час. Также прогнозируется ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта. Все приведенные показатели относятся к периоду действия желтого предупреждения.

Прогноз на ближайшие дни

По информации издания, в четверг температура немного снизится. С пятницы она должна постепенно повышаться.

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