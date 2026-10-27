Кіпр оголосив жовте попередження через сильні грози — Cyprus Mail

На Кіпрі метеорологічна служба оголосила жовте попередження через сильні грози. Воно набуде чинності о 02:00 середи та завершиться о 18:00 того самого дня. Про це повідомляє Cyprus Mail, де зазначили, що відомство видало попередження у вівторок увечері.

Грози почнуться на заході острова

За прогнозом, першими грози можуть охопити захід острова. Надалі вони поступово поширюватимуться на інші частини Кіпру. У такий спосіб попередження передбачає переміщення негоди із західних районів на решту острова протягом дня.

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Очікувана інтенсивність опадів становитиме від 35 до 55 міліметрів за годину. Також прогнозують вітер силою до восьми балів за шкалою Бофорта. Усі наведені показники стосуються періоду дії жовтого попередження.

Прогноз на наступні дні

За інформацією видання, у четвер температура дещо знизиться. Від п’ятниці вона має поступово підвищуватися.

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