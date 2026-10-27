Судья Национального суда Испании Мария Тардон дала правительству 15 дней на рассекречивание разведывательных отчётов о массовом нерегулярном прибытии людей в испанский анклав Сеута 30–31 июля. Судья направила формальный запрос Совету министров, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на испанское агентство EFE.

Совет министров должен рассекретить документы в установленный судом срок.

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Разведывательные материалы

Судебный запрос охватывает все записки и отчёты, которые Национальный разведывательный центр Испании (CNI) подготовил и передал властям с 30 июля 2026 года. Речь идёт о материалах, связанных с расследованием событий 30 и 31 июля 2026 года.

Действия марокканских властей

Запрос также касается разведывательной информации о действиях марокканских властей по настоящее время. По оценкам центрального правительства Испании, 30–31 июля около 72 тысяч человек нерегулярно пересекли границу из Марокко в Сеуту.

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