Судья в Испании дала 15 дней на рассекречивание отчётов о Сеуте — Anadolu Agency
Судья Национального суда Испании Мария Тардон дала правительству 15 дней на рассекречивание разведывательных отчётов о массовом нерегулярном прибытии людей в испанский анклав Сеута 30–31 июля. Судья направила формальный запрос Совету министров, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на испанское агентство EFE.
Совет министров должен рассекретить документы в установленный судом срок.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Разведывательные материалы
Судебный запрос охватывает все записки и отчёты, которые Национальный разведывательный центр Испании (CNI) подготовил и передал властям с 30 июля 2026 года. Речь идёт о материалах, связанных с расследованием событий 30 и 31 июля 2026 года.
Действия марокканских властей
Запрос также касается разведывательной информации о действиях марокканских властей по настоящее время. По оценкам центрального правительства Испании, 30–31 июля около 72 тысяч человек нерегулярно пересекли границу из Марокко в Сеуту.