Sędzia hiszpańskiego Sądu Krajowego María Tardón dała rządowi 15 dni na odtajnienie raportów wywiadowczych dotyczących masowego nieregularnego przybycia ludzi do hiszpańskiej enklawy Ceuta 30–31 lipca. Sędzia wysłała formalny wniosek do Rady Ministrów, informuje Anadolu Agency, powołując się na hiszpańską agencję EFE.

Rada Ministrów musi odtajnić dokumenty w terminie wyznaczonym przez sąd.

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Materiały wywiadowcze

Wniosek sądowy obejmuje wszystkie notatki i raporty, które Hiszpańskie Narodowe Centrum Wywiadowcze (CNI) przygotowało i przekazało władzom od 30 lipca 2026 roku. Chodzi o materiały związane z dochodzeniem w sprawie wydarzeń z 30 i 31 lipca 2026 roku.

Działania władz Maroka

Wniosek dotyczy również informacji wywiadowczych o działaniach władz Maroka do chwili obecnej. Według szacunków centralnego rządu Hiszpanii 30–31 lipca około 72 tys. osób nieregularnie przekroczyło granicę z Maroka do Ceuty.

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