Według ustaleń agencji Associated Press, wspierana przez Iran jemeńska grupa Huti otrzymuje dane wywiadowcze z satelitów rosyjskiej serii „Kosmos-2600” w celu korygowania i zwiększania celności swoich ataków. Na poziomie lokalnym otrzymane dane są analizowane przez irańskich doradców, a następnie przekazywane bojownikom w celu przeprowadzenia ostrzałów strategicznej infrastruktury Królestwa.

Analitycy firmy AURORAH Geosignal Intelligence odnotowali stuprocentową zbieżność między wzrostem aktywności satelitarnej Rosji a atakami Huti, w szczególności podczas ataków na stacje pomp kluczowego saudyjskiego rurociągu naftowego oraz bazę lotniczą im. króla Fahda w mieście Taif, gdzie uszkodzono myśliwiec Eurofighter Typhoon należący do włoskich sił powietrznych.

Przed przeprowadzeniem ataków liczba przelotów rosyjskich satelitów nad obiektami docelowymi wzrosła o 50%, co wskazuje na celowe gromadzenie danych przed i po przeprowadzeniu ataków.

Źródło: Associated Press.

W Arabii Saudyjskiej koalicja wojskowa pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że 26 października 2026 r. przechwyciła rakietę balistyczną wystrzeloną przez jemeńskich Huti. Ugrupowanie to ogłosiło wcześniej o nowym ataku na międzynarodowe lotnisko im. króla Khalida w Rijadzie.

Jemeńscy Huti oświadczyli, że powstrzymali natarcie sił wroga w kierunku strategicznej cieśniny Bab el-Mandeb, a także zaatakowali kilka obiektów w Arabii Saudyjskiej. Jak donosi Der Spiegel, wśród wymienionych celów znalazły się Ministerstwo Obrony w Rijadzie oraz rafineria Ras-Tannura, największa w królestwie.

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