0:00 / 0:00

За даними розслідування агентства Associated Press, підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів отримує супутникові розвіддані з російських космічних апаратів серії «Космос-2600» для коригування та підвищення точності своїх атак. На місцевому рівні отримані дані аналізують іранські радники, після чого передають їх бойовикам для проведення обстрілів стратегічної інфраструктури Королівства.

Аналітики компанії AURORAH Geosignal Intelligence зафіксували 100-відсотковий збіг між підвищенням супутникової активності рф та атаками хуситів, зокрема під час ударів по насосних станціях ключового саудівського нафтопроводу та авіабазі імені короля Фахда у місті Таїф, де було пошкоджено винищувач Eurofighter Typhoon італійських ВПС.

Перед здійсненням обстрілів кількість польотів російських супутників над цільовими об'єктами зростала на 50%, що свідчить про цілеспрямований збір даних до та після нанесення ударів.

Джерело: Associated Press.

У Саудівській Аравії очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що 26 жовтня 2026 року перехопила балістичну ракету, запущену єменськими хуситами. Угруповання перед цим заявило про нову атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Єменські хусити заявили, що зупинили просування сил противника в напрямку стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб, а також атакували кілька об’єктів у Саудівській Аравії. Як повідомляє Der Spiegel, серед заявлених цілей — Міністерство оборони в Ер-Ріяді та нафтопереробний завод Рас-Таннура, найбільший у королівстві.

Читай нас у