Согласно данным расследования агентства Associated Press, поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов получает спутниковые разведданные с российских космических аппаратов серии «Космос-2600» для корректировки и повышения точности своих атак. На местном уровне полученные данные анализируют иранские советники, после чего передают их боевикам для проведения обстрелов стратегической инфраструктуры Королевства.

Аналитики компании AURORAH Geosignal Intelligence зафиксировали 100-процентное совпадение между повышением спутниковой активности РФ и атаками хуситов, в частности, во время ударов по насосным станциям ключевого саудовского нефтепровода и авиабазе имени короля Фахда в городе Таиф, где был повреждён истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС.

Перед обстрелами количество полётов российских спутников над целевыми объектами увеличивалось на 50 %, что свидетельствует о целенаправленном сборе данных до и после нанесения ударов.

Источник: Associated Press.

В Саудовской Аравии возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила, что 26 октября 2026 года перехватила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. Перед этим группировка заявила о новой атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Йеменские хуситы заявили, что остановили продвижение сил противника в направлении стратегического пролива Баб-эль-Мандеб, а также атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Как сообщает Der Spiegel, среди заявленных целей — Министерство обороны в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура, крупнейший в королевстве.

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