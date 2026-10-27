美联社：俄罗斯卫星协助胡塞武装袭击沙特阿拉伯

据美联社调查报道，由伊朗支持的也门胡塞武装正从俄罗斯“宇宙-2600”系列卫星获取卫星侦察数据，以调整并提高其袭击的精准度。 在地方层面，伊朗顾问会对获取的数据进行分析，随后将其传递给武装分子，以便对沙特王国的战略基础设施实施炮击。

AURORAH Geosignal Intelligence公司的分析师发现，俄罗斯卫星活动增加与胡塞武装的袭击之间存在100%的吻合度， 特别是在针对沙特关键输油管道泵站以及位于塔伊夫市的法赫德国王空军基地的袭击中，该基地内一架意大利空军的“台风”战斗机遭到损毁。

在发动袭击前，俄罗斯卫星在目标区域上空的飞行次数增加了50%，这表明在袭击前后进行了有针对性的数据收集。

来源：美联社。

在沙特阿拉伯，由沙特阿拉伯领导的军事联盟表示，2026年10月26日拦截了一枚由也门胡塞武装发射的弹道导弹。 此前，该组织曾宣称对利雅得国王哈立德国际机场发动了新一轮袭击。

也门胡塞武装称，他们阻止了敌军向战略要地巴布-埃尔-曼德布海峡方向的推进，并袭击了沙特阿拉伯境内的多个目标。 据《明镜周刊》报道，在宣称的袭击目标中包括位于利雅得的国防部以及该王国最大的炼油厂——拉斯-坦努拉炼油厂。

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