德国通过包机将40名阿富汗男子遣返阿富汗，联邦内政部称这些人为实施过犯罪的人。飞机从莱比锡/哈雷机场起飞并降落在喀布尔，《明镜周刊》报道，援引该部门一名发言人的话称。

被遣返者所犯的罪行

德国联邦内政部表示，所有被遣返者均为犯下罪行的男性。该部门列举的罪行包括谋杀、强奸、对儿童实施性侵害、造成身体伤害以及贩毒。

德国联邦内政部长亚历山大·多布林特在接受《图片报》采访时表示，罪犯必须离开德国。他说，返回阿富汗也是德国移民政策中一项常规且可靠的组成部分。

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联邦州参与情况及此前的航班

共有10个联邦州参与此次联合遣返：巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、汉堡州、黑森州、下萨克森州、北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州、萨尔州、萨克森州和萨克森-安哈尔特州。自本届立法任期开始以来，德国共向阿富汗遣返了303名阿富汗男子。

2021年8月塔利班运动再次夺取阿富汗政权后，首次集体遣返犯下罪行人员于2024年在卡塔尔支持下进行。2026年2月，根据与塔利班达成的协议，德国联邦警察首次在没有第三国协助的情况下，将20名此类人员直接送往喀布尔。

上周末，数百人在德国多个机场抗议遣返行动。示威参与者尤其批评联邦政府为组织此类航班而与塔利班合作。

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