Niemcy deportowały do Afganistanu 40 afgańskich mężczyzn lotem czarterowym, których federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nazwało osobami, które popełniły przestępstwa. Samolot wystartował z lotniska Lipsk/Halle i wylądował w Kabulu, podaje Der Spiegel, powołując się na rzecznika resortu.

Przestępstwa deportowanych

Niemieckie MSW oświadczyło, że wszyscy deportowani byli mężczyznami, którzy popełnili przestępstwa. Resort wymienił wśród nich zabójstwo, gwałt, wykorzystywanie seksualne dzieci, spowodowanie obrażeń ciała i handel narkotykami.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt powiedział w komentarzu dla gazety Bild, że przestępcy muszą opuścić kraj. Według niego powroty do Afganistanu są również regularnym i wiarygodnym elementem niemieckiej polityki migracyjnej.

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Udział krajów związkowych i wcześniejsze loty

W zbiorowej deportacji uczestniczyło dziesięć krajów związkowych: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hamburg, Hesja, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia i Saksonia-Anhalt. Od początku obecnej kadencji ustawodawczej Niemcy deportowały do Afganistanu łącznie 303 afgańskich mężczyzn.

Pierwsza zbiorowa deportacja osób, które popełniły przestępstwa, po ponownym przejęciu władzy w Afganistanie przez ruch Taliban w sierpniu 2021 roku odbyła się w 2024 roku przy wsparciu Kataru. W lutym 2026 roku niemiecka policja federalna po raz pierwszy, bez pomocy państw trzecich, bezpośrednio przetransportowała do Kabulu 20 takich osób na podstawie porozumienia z Talibanem.

W miniony weekend na kilku niemieckich lotniskach setki osób protestowały przeciwko deportacjom. Uczestnicy akcji krytykowali między innymi współpracę rządu federalnego z Talibanem przy organizacji takich lotów.

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