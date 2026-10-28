Германия чартерным рейсом депортировала в Афганистан 40 афганских мужчин, которых федеральное Министерство внутренних дел назвало лицами, совершившими преступления. Самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле и приземлился в Кабуле, сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.

Преступления депортированных

В МВД Германии заявили, что все депортированные были мужчинами, совершившими преступления. Среди них ведомство назвало убийство, изнасилование, сексуальное насилие над детьми, причинение телесных повреждений и торговлю наркотиками.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт в комментарии газете Bild заявил, что преступники должны покинуть страну. По его словам, возвращение в Афганистан также является регулярной и надежной составляющей миграционной политики Германии.

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Участие земель и предыдущие рейсы

К совместной депортации присоединились десять федеральных земель: Баден-Вюртемберг, Бавария, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония и Саксония-Анхальт. С начала нынешнего законодательного периода Германия депортировала в Афганистан в общей сложности 303 афганских мужчин.

Первая коллективная депортация лиц, совершивших преступления, после повторного захвата власти в Афганистане движением «Талибан» в августе 2021 года состоялась в 2024 году при поддержке Катара. В феврале 2026 года федеральная полиция Германии впервые без помощи третьих государств доставила напрямую в Кабул 20 таких лиц на основании договоренности с «Талибаном».

В прошлые выходные в нескольких немецких аэропортах сотни людей протестовали против депортаций. Участники акций, в частности, критиковали сотрудничество федерального правительства с «Талибаном» для организации таких рейсов.

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