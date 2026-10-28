在波兰，由内政和行政部拟定的波兰公民身份法修正案草案已被列入政府工作清单。正如Interia报道，该部门副国务秘书马切伊·杜什奇克对此作出表示。该媒体称，政府应在今年年底前通过该法律。

八年合法居住

草案规定，外国人申请波兰公民身份时，必须在该国合法居住至少八年，而非目前的三年。还建议候选人证明其生活利益中心位于波兰。

为此，需要提供稳定收入来源、住房权利以及波兰税务居民身份的证明。波兰语水平要求计划从B1提高至B2。此外，公民身份申请人还必须参加有关波兰历史、文化和现实情况的考试，并提交效忠波兰共和国的声明。

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拒绝理由

该部还提议扩大拒绝承认波兰公民身份的理由清单，并将其归因于内部安全问题。根据草案，已经生效的有罪判决以及罚款或收到的罚单都可能影响决定。申请中存在虚假信息或提交伪造文件，也可以成为拒绝理由。

这些变化也将涉及恢复波兰公民身份的程序。对于在1999年1月1日之前失去该身份的人，简化程序拟仅保留至2030年底。该程序也将要求提交效忠声明，并扩大拒绝理由清单。

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