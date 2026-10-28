Проєкт посилення вимог до громадянства внесли до плану робіт уряду — Interia

У Польщі підготовлений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації проєкт змін до закону про польське громадянство внесли до переліку робіт уряду. Як повідомляє Interia, про це заявив заступник державного секретаря відомства Мацей Дущик. За даними видання, уряд має ухвалити закон до кінця року.

Вісім років легального проживання

Проєкт передбачає, що іноземець для подання заяви на польське громадянство повинен буде легально проживати в країні щонайменше вісім років замість трьох років, як зараз. Також кандидатам пропонують підтверджувати, що їхній центр життєвих інтересів розташований у Польщі.

Для цього потрібно буде надати докази стабільного джерела доходу, права на житло та польського податкового резидентства. Рівень володіння польською мовою планують підвищити з B1 до B2. Крім того, претенденти на громадянство мають складати тест зі знань історії, культури та реалій Польщі, а також подавати декларацію вірності Республіці Польща.

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Підстави для відмови

Міністерство також пропонує розширити перелік підстав для відмови у визнанні польського громадянства, мотивуючи це питаннями внутрішньої безпеки. Згідно з проєктом, на рішення можуть вплинути обвинувальний вирок, що набрав законної сили, а також штрафи чи отримані мандати. Відмовити також зможуть через неправдиві відомості в заяві або подання фальшивих документів.

Зміни стосуватимуться і процедури відновлення польського громадянства. Спрощений порядок для людей, які втратили його до 1 січня 1999 року, пропонують залишити доступним лише до кінця 2030 року. Для цієї процедури також передбачають декларацію вірності та розширення переліку підстав для відмови.

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