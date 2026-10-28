W Polsce przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmian w ustawie o obywatelstwie polskim wpisano do wykazu prac rządu. Jak informuje Interia, powiedział o tym podsekretarz stanu w resorcie Maciej Duszczyk. Według portalu rząd ma przyjąć ustawę do końca roku.

Osiem lat legalnego pobytu

Projekt przewiduje, że cudzoziemiec, aby złożyć wniosek o obywatelstwo polskie, będzie musiał legalnie mieszkać w kraju co najmniej osiem lat zamiast trzech lat, jak obecnie. Kandydatom proponuje się także potwierdzanie, że ich centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce.

W tym celu trzeba będzie przedstawić dowody stabilnego źródła dochodu, prawa do mieszkania oraz polskiej rezydencji podatkowej. Poziom znajomości języka polskiego planuje się podnieść z B1 do B2. Ponadto osoby ubiegające się o obywatelstwo będą musiały zdać test ze znajomości historii, kultury i realiów Polski, a także złożyć deklarację wierności Rzeczypospolitej Polskiej.

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Podstawy odmowy

Ministerstwo proponuje także rozszerzyć katalog podstaw odmowy uznania obywatelstwa polskiego, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z projektem na decyzję mogą wpłynąć prawomocny wyrok skazujący, a także grzywny lub otrzymane mandaty. Odmowa będzie również możliwa z powodu nieprawdziwych informacji we wniosku lub złożenia fałszywych dokumentów.

Zmiany będą dotyczyć także procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego. Uproszczony tryb dla osób, które utraciły je przed 1 stycznia 1999 roku, proponuje się pozostawić dostępny tylko do końca 2030 roku. Dla tej procedury również przewiduje się deklarację wierności oraz rozszerzenie katalogu podstaw odmowy.

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