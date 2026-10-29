W Mediolanie zatrzymano 22-letniego podejrzanego o przygotowywanie ataków — ANSA English
29 października w rejonie Mediolanu we Włoszech karabinierzy zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzewanego o przygotowywanie ataków na synagogę i islamskie miejsce kultu. W czwartek poinformowała o tym ANSA English.
Domniemane przygotowania do ataków
Według karabinierów podejrzany miał rzekomo zaplanować w najdrobniejszych szczegółach, jak składać urządzenia wybuchowe i modyfikować broń palną. Zdaniem policji działania te były częścią przygotowań do ataków na synagogę i islamskie miejsce kultu.
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Materiały na urządzeniach
Funkcjonariusze poinformowali również o zawartości urządzeń elektronicznych mężczyzny. Według policji znaleziono na nich materiały o treści supremacjonistycznej i ksenofobicznej, a także materiały negujące Holokaust.
ANSA przekazała te informacje, powołując się na karabinierów. Dlatego informacje o możliwych atakach, planowaniu i zawartości urządzeń są danymi organów ścigania dotyczącymi podejrzeń, a nie potwierdzoną winą zatrzymanego.