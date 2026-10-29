29 октября в районе Милана в Италии карабинеры задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападений на синагогу и исламское место поклонения. Об этом в четверг сообщило ANSA English.

Предполагаемая подготовка нападений

По данным карабинеров, подозреваемый якобы до мельчайших деталей спланировал, как собирать взрывные устройства и модифицировать огнестрельное оружие. По версии полиции, эти действия были частью подготовки нападений на синагогу и исламское место поклонения.

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Материалы на устройствах

Правоохранители также сообщили о содержимом электронных устройств мужчины. На них, по информации полиции, обнаружили материалы супремасистского, ксенофобского содержания и материалы, отрицающие Холокост.

ANSA передало эти сведения со ссылкой на карабинеров. Поэтому информация о возможных атаках, планировании и содержимом устройств является данными правоохранительных органов относительно подозрения, а не установленной виной задержанного.

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