W Polsce Ministerstwo Cyfryzacji dodało do aplikacji mObywatel nową sekcję „Poradnika bezpieczeństwa” z instrukcją reagowania na zagrożenia z powietrza. O aktualizacji informuje Interia.

Instrukcje na sytuacje kryzysowe

Nowy moduł poświęcono zasadom postępowania w razie wystąpienia zagrożenia z powietrza. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak przygotować się na sytuację kryzysową, gdzie szukać schronienia, jak je odpowiednio zabezpieczyć oraz co robić po uruchomieniu syren.

W ministerstwie oświadczono, że informacje w cyfrowym poradniku przedstawiono zwięźle i zrozumiale. Materiały podzielono również na odrębne części, aby użytkownikom łatwiej było znaleźć potrzebne zalecenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersje cyfrowa i papierowa

Cyfrowa wersja „Poradnika bezpieczeństwa” jest dostępna na stronach rządowych, a także wśród usług mObywatela w kategorii „Bezpieczeństwo”. Według resortu papierowe egzemplarze poradnika Poczta Polska wcześniej dostarczyła do wszystkich gospodarstw domowych.

Ministerstwo Cyfryzacji wezwało do wcześniejszego zapoznania się z nową instrukcją, aby w razie niebezpieczeństwa działać spokojnie, świadomie i bezpiecznie.

Czytaj nas na