В Польше Министерство цифровизации добавило в приложение mObywatel новый раздел «Руководства по безопасности» с инструкцией по реагированию на угрозы с воздуха. Об обновлении сообщает Interia.

Инструкции для кризисных ситуаций

Новый модуль посвящен правилам поведения в случае возникновения угрозы с воздуха. Пользователи могут узнать, как подготовиться к кризисной ситуации, где искать укрытие, как его надлежащим образом защитить и что делать после звуков сирен.

В министерстве заявили, что сведения в цифровом руководстве изложены кратко и понятно. Материалы также разделили на отдельные части, чтобы пользователям было проще найти нужные рекомендации.

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Цифровая и бумажная версии

Цифровая версия «Руководства по безопасности» доступна на правительственных сайтах, а также среди услуг mObywatel в категории «Безопасность». По данным ведомства, бумажные экземпляры руководства Польская почта ранее доставила всем домохозяйствам.

Министерство цифровизации призвало заранее ознакомиться с новой инструкцией, чтобы в случае опасности действовать спокойно, осознанно и безопасно.

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