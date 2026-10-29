В Польше в mObywatel добавили инструкцию действий при угрозе с воздуха — Interia
В Польше Министерство цифровизации добавило в приложение mObywatel новый раздел «Руководства по безопасности» с инструкцией по реагированию на угрозы с воздуха. Об обновлении сообщает Interia.
Инструкции для кризисных ситуаций
Новый модуль посвящен правилам поведения в случае возникновения угрозы с воздуха. Пользователи могут узнать, как подготовиться к кризисной ситуации, где искать укрытие, как его надлежащим образом защитить и что делать после звуков сирен.
В министерстве заявили, что сведения в цифровом руководстве изложены кратко и понятно. Материалы также разделили на отдельные части, чтобы пользователям было проще найти нужные рекомендации.
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Цифровая и бумажная версии
Цифровая версия «Руководства по безопасности» доступна на правительственных сайтах, а также среди услуг mObywatel в категории «Безопасность». По данным ведомства, бумажные экземпляры руководства Польская почта ранее доставила всем домохозяйствам.
Министерство цифровизации призвало заранее ознакомиться с новой инструкцией, чтобы в случае опасности действовать спокойно, осознанно и безопасно.