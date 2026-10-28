В Польше подготовленный Министерством внутренних дел и администрации проект изменений в закон о польском гражданстве внесли в перечень работ правительства. Как сообщает Interia, об этом заявил заместитель государственного секретаря ведомства Мацей Дущик. По данным издания, правительство должно принять закон до конца года.

Восемь лет легального проживания

Проект предусматривает, что иностранец для подачи заявления на польское гражданство должен будет легально проживать в стране не менее восьми лет вместо трех лет, как сейчас. Кандидатам также предлагают подтверждать, что центр их жизненных интересов находится в Польше.

Для этого потребуется предоставить доказательства стабильного источника дохода, права на жилье и польского налогового резидентства. Уровень владения польским языком планируют повысить с B1 до B2. Кроме того, претенденты на гражданство должны будут сдавать тест на знание истории, культуры и реалий Польши, а также подавать декларацию верности Республике Польша.

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Основания для отказа

Министерство также предлагает расширить перечень оснований для отказа в признании польского гражданства, мотивируя это вопросами внутренней безопасности. Согласно проекту, на решение могут повлиять вступивший в законную силу обвинительный приговор, а также штрафы или полученные мандаты. Отказать также смогут из-за недостоверных сведений в заявлении или подачи фальшивых документов.

Изменения коснутся и процедуры восстановления польского гражданства. Упрощенный порядок для людей, потерявших его до 1 января 1999 года, предлагают оставить доступным только до конца 2030 года. Для этой процедуры также предусматриваются декларация верности и расширение перечня оснований для отказа.

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