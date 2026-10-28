一审法院在“法律与公正”党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基针对活动人士兹比格涅夫·科莫萨提起的民事案件中作出了有利于卡钦斯基的裁决。该案涉及科莫萨在每月纪念斯摩棱斯克空难活动期间留下的花圈，以及关于总统莱赫·卡钦斯基应对这场悲剧负责的说法。

禁止公开发表相关说法

据Interia报道，“法律与公正”党发言人拉法乌·博赫内克表示，法院禁止科莫萨公开传播有关已故总统莱赫·卡钦斯基以任何方式促成斯摩棱斯克悲剧，或影响2010年4月10日在斯摩棱斯克降落飞机决定的说法、猜测、推测、暗示或疑问。

博赫内克称，法院还责令该活动人士向支持位于奥斯特罗维茨-希维恩托克日斯基的若望·保禄二世临终关怀医院的协会支付3万兹罗提。

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道歉与上诉

在裁决生效后，科莫萨必须在三天内在X平台发布道歉声明，并向雅罗斯瓦夫·卡钦斯基寄送一封信。在声明中，他必须承认，自2020年2月10日以来，他通过留下写有莱赫·卡钦斯基应对斯摩棱斯克空难负责说法的花圈，侵犯了卡钦斯基与缅怀逝者相关的人格权。

科莫萨表示，他的律师将对一审法院的裁决提出上诉。这名活动人士还在X上表示，他不同意限制公开讨论。

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