Суд первой инстанции вынес решение в пользу лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского по гражданскому делу против активиста Збигнева Комосы. Дело касалось венков, которые Комоса оставлял во время ежемесячных мероприятий в память о Смоленской катастрофе, а также утверждений об ответственности президента Леха Качиньского за трагедию.

Запрет на публичные утверждения

По данным Interia, представитель «Права и справедливости» Рафал Бохенек заявил, что суд запретил Комосе публично распространять утверждения, предположения, спекуляции, намеки или вопросы о том, что покойный президент Лех Качиньский каким-либо образом способствовал Смоленской трагедии или влиял на решение о посадке самолета в Смоленске 10 апреля 2010 года.

По словам Бохенека, суд также обязал активиста выплатить 30 тысяч злотых объединению, поддерживающему хоспис имени Иоанна Павла II в Островце-Свентокшиском.

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Извинения и апелляция

После вступления решения в законную силу Комоса должен в течение трех дней опубликовать заявление с извинениями на платформе X и направить письмо Ярославу Качиньскому. В заявлении он должен признать, что с 10 февраля 2020 года нарушал личные права Качиньского, связанные с почтением памяти умершего, оставляя венки с утверждением об ответственности Леха Качиньского за Смоленскую катастрофу.

Комоса сообщил, что его адвокат подаст апелляцию на решение суда первой инстанции. Активист также заявил в X, что не согласен с ограничением публичной дискуссии.

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