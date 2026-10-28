Sąd pierwszej instancji orzekł na korzyść lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie cywilnej przeciwko aktywiście Zbigniewowi Komosie. Sprawa dotyczyła wieńców, które Komosa zostawiał podczas comiesięcznych upamiętnień katastrofy smoleńskiej, a także twierdzeń o odpowiedzialności prezydenta Lecha Kaczyńskiego za tragedię.

Zakaz publicznych twierdzeń

Jak podaje Interia, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oświadczył, że sąd zakazał Komosie publicznego rozpowszechniania twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji, insynuacji lub pytań sugerujących, że zmarły prezydent Lech Kaczyński w jakikolwiek sposób przyczynił się do tragedii smoleńskiej lub wpływał na decyzję o lądowaniu samolotu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

Według Bochenka sąd zobowiązał również aktywistę do zapłaty 30 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia wspierającego Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Przeprosiny i apelacja

Po uprawomocnieniu się wyroku Komosa ma w ciągu trzech dni opublikować oświadczenie z przeprosinami na platformie X oraz wysłać list do Jarosława Kaczyńskiego. W oświadczeniu ma przyznać, że od 10 lutego 2020 roku naruszał dobra osobiste Kaczyńskiego związane z uczczeniem pamięci zmarłego, pozostawiając wieńce z twierdzeniem o odpowiedzialności Lecha Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską.

Komosa poinformował, że jego adwokat złoży apelację od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Aktywista oświadczył również na X, że nie zgadza się z ograniczeniem publicznej dyskusji.

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