W Szwecji zatrzymano byłego posła do parlamentu Ukrainy Dmytro Sviatasza, którego ukraiński sąd skazał zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności. Polityka został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej podczas kontroli paszportowej na lotnisku Arlanda pod Sztokholmem.

Według informacji szwedzkiego dziennika „Expressen” Swiatasz przyleciał do Szwecji w czwartek. Jak twierdzi jego adwokat Mark Safaryan, celem podróży było uczestnictwo w koncercie amerykańskiego piosenkarza Steviego Wondera, który miał się odbyć na arenie 3Arena w Sztokholmie.

Podczas kontroli dokumentów były poseł został zatrzymany. Jak wyjaśnił jego obrońca, podstawą do zatrzymania była decyzja Polski o zakazie ponownego wjazdu, o której poinformowano wspólny system informacyjny państw strefy Schengen. Według adwokata Swiatasz okazał ukraiński paszport.

Po zatrzymaniu były poseł został umieszczony w areszcie imigracyjnym w mieście Mersta. Jego adwokat złożył odwołanie od decyzji o zatrzymaniu, twierdząc, że nie ma ku temu wystarczających podstaw. Obrona sprzeciwia się również ewentualnemu odesłaniu Swiatasa na Ukrainę.

Adwokat określił decyzję dotyczącą swojego klienta jako motywowaną politycznie. Powołuje się on na orzecznictwo związane z ekstradycją do Ukrainy w warunkach wojny na pełną skalę. Jednocześnie ostateczną decyzję w sprawie dalszego pobytu Sviatash w Szwecji ma podjąć właściwy sąd.

Dmytro Sviatasz był posłem do Rady Najwyższej kilku kadencji i reprezentował Partię Regionów. W 2019 roku opuścił Ukrainę i wyjechał do Rosji.

W 2024 roku Sąd Rejonowy Pecherski w Kijowie skazał byłego parlamentarzystę zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Został uznany za winnego usprawiedliwiania zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę oraz oszustwa na kwotę 2,2 mld hrywien.

Źródło: Expressen

Prokuratura miejska w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dmytrowi Sviataszowi, posłowi do Sejmu Ukrainy IV–VIII kadencji z ramienia „Partii Regionów”. Zostanie on osądzony za nawoływanie do zmiany granic terytorialnych Ukrainy, legalizację mienia oraz oszustwa finansowe.

SBU ogłosiła list gończy za byłym posłem z ramienia „Partii Regionów”, który wzywał Ukraińców do poparcia pełnej inwazji Rosji.



W maju Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zebrała nowe dowody winy byłych posłów. W Szwecji zatrzymano byłego posła Ukrainy Dmytro Sviatasza, którego ukraiński sąd skazał zaocznie na 12 lat pozbawienia wolności. Polityk został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej podczas kontroli paszportowej na lotnisku Arlanda pod Sztokholmem.

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