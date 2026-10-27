Европейская комиссия в Брюсселе представила проект первого закона ЕС о климатической устойчивости. Документ должен усилить подготовку блока к последствиям глобального потепления, в частности к экстремальной жаре, мощным штормам и более масштабным лесным пожарам. Об этом сообщает Politico Europe.

Еврокомиссия предлагает правительствам стран-членов разрабатывать планы для мира, где температура в 2050 году будет выше на 2°C, а к концу столетия — на 3°C. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что сокращение выбросов парниковых газов и переход на чистую энергетику остаются необходимыми, однако одних этих мер уже недостаточно для защиты от климатических рисков.

Оценка рисков с 2029 года

Согласно проекту закона, государства ЕС должны проводить национальные оценки климатических рисков каждые пять лет, начиная с 2029 года. До конца 2030 года они должны подготовить планы адаптации к таким рискам и определить органы власти, ответственные за управление конкретными угрозами.

Странам также будут рекомендовать учитывать сценарий потепления на 3°C при разработке государственной политики, формировании бюджетов и принятии инвестиционных решений. Еврокомиссия отметила, что местные и национальные органы власти играют ключевую роль в таких мерах, как защита от наводнений или озеленение городов.

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Без отдельного финансирования

Пакет не предусматривает отдельного финансирования, поскольку ЕС ведет переговоры о следующем долгосрочном бюджете. По оценке Еврокомиссии, для адаптации к более теплому климату к 2050 году блоку необходимо около 70 млрд евро ежегодных инвестиций, тогда как нынешние расходы составляют 29 млрд евро в год.

Европейское агентство по окружающей среде должно подготовить следующую общеевропейскую оценку климатических рисков к июню 2028 года. До конца сентября того же года Еврокомиссия планирует представить стратегический план климатической устойчивости ЕС. Eurostat к концу 2030 года должен начать собирать статистику о смертях и экономических потерях, связанных с изменением климата.

Депутат Европейского парламента Петер Лизе поддержал более четкое распределение ответственности, но выразил сомнение в необходимости предложенных планов. Депутат Кай Тегетгофф, связанный с «зелеными», напротив заявил, что Европе нужны обязательные цели устойчивости и измеримые показатели для наиболее уязвимых секторов.

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