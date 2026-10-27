欧盟委员会在布鲁塞尔公布了欧盟首部气候韧性法案草案。该文件旨在加强欧盟应对全球变暖后果的准备，包括极端高温、强烈风暴和更大规模的森林火灾。据Politico Europe报道。

欧盟委员会建议成员国政府为这样的世界制定计划：2050年的气温将升高2°C，到本世纪末将升高3°C。与此同时，布鲁塞尔强调，减少温室气体排放和向清洁能源转型仍然是必要的，但仅靠这些措施已不足以防范气候风险。

自2029年起进行风险评估

根据法案草案，欧盟成员国必须从2029年起每五年开展一次国家气候风险评估。到2030年底，它们必须制定应对这类风险的适应计划，并确定负责管理具体威胁的主管部门。

还将建议各国在制定公共政策、编制预算和作出投资决策时考虑升温3°C的情景。欧盟委员会指出，地方和国家当局在防洪或城市绿化等措施中发挥关键作用。

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没有单独资金

该方案未规定单独资金，因为欧盟正在就下一份长期预算进行谈判。欧盟委员会估计，到2050年，为适应更温暖的气候，欧盟每年需要约700亿欧元投资，而目前的支出为每年290亿欧元。

欧洲环境署应在2028年6月前完成下一次全欧洲气候风险评估。同年9月底前，欧盟委员会计划提出欧盟气候韧性战略计划。到2030年底，欧盟统计局必须开始收集与气候变化相关的死亡和经济损失统计数据。

欧洲议会议员彼得·利泽支持更明确地划分责任，但对拟议计划的必要性表示怀疑。与绿党有关联的议员凯·泰格特霍夫则表示，欧洲需要具有约束力的韧性目标，以及针对最脆弱部门的可衡量指标。

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