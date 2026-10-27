Komisja Europejska w Brukseli przedstawiła projekt pierwszej unijnej ustawy o odporności klimatycznej. Dokument ma wzmocnić przygotowanie bloku na skutki globalnego ocieplenia, w tym ekstremalne upały, silne burze i większe pożary lasów. Poinformowało o tym Politico Europe.

Komisja Europejska proponuje, aby rządy państw członkowskich opracowały plany dla świata, w którym temperatura w 2050 roku będzie wyższa o 2°C, a do końca stulecia — o 3°C. Jednocześnie w Brukseli podkreślono, że ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i przejście na czystą energię pozostają konieczne, jednak same te działania nie są już wystarczające do ochrony przed ryzykami klimatycznymi.

Oceny ryzyka od 2029 roku

Zgodnie z projektem ustawy państwa UE muszą przeprowadzać krajowe oceny ryzyka klimatycznego co pięć lat, począwszy od 2029 roku. Do końca 2030 roku mają przygotować plany adaptacji do takich zagrożeń i wskazać organy władzy odpowiedzialne za zarządzanie konkretnymi zagrożeniami.

Krajom będzie również zalecane uwzględnianie scenariusza ocieplenia o 3°C przy opracowywaniu polityki publicznej, tworzeniu budżetów i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Komisja Europejska zaznaczyła, że władze lokalne i krajowe odgrywają kluczową rolę w działaniach takich jak ochrona przeciwpowodziowa czy zazielenianie miast.

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Bez odrębnego finansowania

Pakiet nie przewiduje odrębnego finansowania, ponieważ UE negocjuje kolejny długoterminowy budżet. Według szacunków Komisji Europejskiej blok potrzebuje około 70 mld euro rocznych inwestycji, aby do 2050 roku dostosować się do cieplejszego klimatu, podczas gdy obecne wydatki wynoszą 29 mld euro rocznie.

Europejska Agencja Środowiska ma przygotować kolejną ogólnoeuropejską ocenę ryzyka klimatycznego do czerwca 2028 roku. Do końca września tego samego roku Komisja Europejska planuje przedstawić strategiczny plan odporności klimatycznej UE. Eurostat do końca 2030 roku ma rozpocząć zbieranie statystyk dotyczących zgonów i strat gospodarczych związanych ze zmianą klimatu.

Eurodeputowany Peter Liese poparł wyraźniejszy podział odpowiedzialności, ale wyraził wątpliwości co do potrzeby proponowanych planów. Eurodeputowany Kai Tegethoff, związany z Zielonymi, oświadczył natomiast, że Europa potrzebuje wiążących celów odporności i mierzalnych wskaźników dla najbardziej narażonych sektorów.

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