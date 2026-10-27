Немецкий суд отказался закрыть дело против украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного производства по делу о подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

Защита настаивала на закрытии дела, поскольку подозреваемый, как бывший офицер спецподразделения Вооруженных сил Украины, связан обязательствами по неразглашению государственной тайны и не может свободно давать показания в суде из-за угрозы уголовного преследования в Украине.

Председательствующая судья отклонила эти аргументы, отметив, что в соответствии с законодательством Германии обвиняемый имеет право свободно осуществлять свою защиту, а возможность лица давать показания в немецком суде не может ограничиваться нормами служебного законодательства другого государства.

Источник: n-tv.

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