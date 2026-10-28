28 октября 2026 года — День образования независимого Чехословацкого государства

28 октября в Чехии отмечают День образования независимого Чехословацкого государства — национальный праздник, посвящённый событиям 1918 года. Именно тогда, в конце Первой мировой войны, чехи и словаки получили возможность создать собственное государство после длительного пребывания в составе Австро-Венгерской империи. Хотя Чехословакия прекратила своё существование в 1993 году, эта дата до сих пор остаётся важной для чешской национальной памяти.

День образования независимого Чехословацкого государства ежегодно отмечается 28 октября. В 2026 году праздник приходится на среду, и Чехия отмечает 108-ю годовщину создания Чехословакии. Это один из важнейших государственных праздников страны, напоминающий о зарождении современной чешской государственности и борьбе за национальное самоопределение. В чешском календаре праздник называется Den vzniku samostatného československého státu, что на украинском языке означает «День образования независимого Чехословацкого государства». Его не следует путать с Днём чешской государственности, который отмечается 28 сентября. Октябрьская дата посвящена именно провозглашению Чехословакии в 1918 году.

28 октября является официальным государственным праздником и выходным днём в Чехии. Его отмечают государственные учреждения, общественные организации, культурные заведения и обычные граждане. Для многих чехов это не просто повод отдохнуть, а день, когда вспоминают людей, благодаря которым страна смогла выйти из-под власти Габсбургов и создать собственную республику. Историческое значение этой даты признают и чешские государственные учреждения. Министерство иностранных дел Чехии называет годовщину создания Чехословакии одним из важнейших праздников страны. Она символизирует переломный момент в многовековой истории чешской государственности.

Почему Чехословакия провозгласила независимость в 1918 году

До 1918 года чешские земли и территории современной Словакии находились в пределах Австро-Венгерской империи, хотя и имели разный административный статус. Чехия, Моравия и часть Силезии входили в состав австрийской части монархии, а словацкие земли — в состав венгерской. На протяжении десятилетий чешские и словацкие политические деятели стремились к большей самостоятельности, защите национальной культуры и праву определять собственное будущее.

Начало Первой мировой войны в 1914 году обострило эти вопросы. Австро-Венгрия участвовала в войне на стороне Германии и других Центральных держав, а её экономика и политическая система постепенно ослабевали. В конце войны империя столкнулась с нехваткой продовольствия, недовольством населения и ростом национальных движений. На этом фоне идея создания независимой Чехословакии получала всё большую поддержку.

Важную роль сыграли чешские и словацкие политики, работавшие за пределами империи. Они пытались убедить государства Антанты поддержать создание новой страны. В 1916 году Томаш Гарриг Масарик, Эдвард Бенеш и Милан Растислав Штефаник стали ключевыми деятелями Чехословацкого национального совета, который координировал зарубежное движение за независимость.

Постепенно идею независимой Чехословакии поддержали ведущие государства Антанты. Франция признала Чехословацкий национальный совет временным правительством в июне 1918 года, Великобритания сделала это в августе, а Соединённые Штаты — в сентябре. Это стало важным дипломатическим шагом, ведь будущее государство получило международную поддержку ещё до официального провозглашения.

В то же время борьба за независимость велась не только за столами переговоров. Чехословацкие легионы сражались на различных фронтах Первой мировой войны, в частности во Франции, Италии и России. Они состояли из добровольцев, эмигрантов и военнопленных, которые поддерживали идею создания собственного государства. Их участие в войне помогло привлечь внимание союзников к чешскому и словацкому национальному движению.

Как была провозглашена независимость Чехословакии

Осенью 1918 года Австро-Венгерская империя стремительно приближалась к распаду. Война истощила её экономику, армия теряла способность продолжать боевые действия, а народы империи всё активнее требовали независимости. В Праге чешские политические деятели готовились к созданию собственного государства, координируя свои действия с представителями зарубежного движения.

18 октября 1918 года Томаш Гарриг Масарик обнародовал в США декларацию независимости Чехословакии, известную как Вашингтонская декларация. В документе говорилось о праве чехов и словаков самостоятельно определять своё будущее и строить демократическое государство. Масарик выступал против сохранения власти Габсбургов и считал, что народы не должны оставаться под властью, которую они не признают.

Однако ключевые события развернулись непосредственно в Праге 28 октября. В тот день распространилась весть о согласии Австро-Венгрии на условия перемирия. Часть населения восприняла это как подтверждение окончательного поражения империи и начала выходить на улицы. Люди собирались на площадях, демонстрировали национальные символы и поддерживали создание независимого государства.

Чешский Национальный комитет взял на себя управление и обнародовал первый закон о создании независимого Чехословацкого государства. Так 28 октября стало официальной датой его основания. В то же время провозглашение независимости было результатом не одного решения, а длительной политической борьбы, международной дипломатии и событий, вызванных распадом Австро-Венгрии.

Независимость провозглашалась в условиях большого подъема, но перед новым государством стояли сложные задачи. Необходимо было создать государственные учреждения, организовать армию, наладить экономику и определить отношения между чехами и словаками. Несмотря на эти трудности, Чехословакия стала одним из новых государств Центральной Европы, возникших после окончания Первой мировой войны.

Кто стоял у истоков нового государства

Одной из главных фигур в создании Чехословакии был Томаш Гарриг Масарик. Он был философом, преподавателем и политиком, который последовательно выступал за создание независимого государства для чехов и словаков. Во время Первой мировой войны Масарик работал за рубежом, встречался с представителями союзных держав и убеждал их поддержать чехословацкое движение. После провозглашения независимости он стал первым президентом Чехословакии.

Эдвард Бенеш был одним из ближайших соратников Масарика. Он занимался дипломатической деятельностью, помогал организовывать зарубежное сопротивление Австро-Венгрии и представлял интересы будущего государства перед союзниками. Позже Бенеш занимал пост министра иностранных дел, а впоследствии также стал президентом Чехословакии. Милан Растислав Штефаник — словацкий политик, астроном и военный, служивший во французской армии. Он помогал организовывать чехословацкие легионы и работал над международным признанием будущего государства. Штефаник сыграл важную роль в сотрудничестве чешского и словацкого движений за независимость.

Важную роль сыграли и политики, работавшие внутри страны. Среди них были Алоис Рашин, Карел Крамарж и Антонин Швегла. Они участвовали в создании Национального комитета и организации передачи власти после распада империи. Таким образом, независимость стала результатом совместной работы зарубежного движения и политических деятелей в самой Праге.

Как в Чехии отмечают 28 октября

Празднования обычно носят торжественный и мемориальный характер. Центральные мероприятия проходят в Праге, где представители власти чтят память людей, внесших вклад в создание государства и его защиту. Одно из главных мест проведения церемоний — Национальный мемориал на холме Витков. Там возлагают венки к могиле Неизвестного солдата и вспоминают погибших за страну.

В церемониях принимают участие представители правительства, военные, духовенство и деятели культуры. Также цветы возлагают к памятникам и мемориальным местам, связанным с Томашем Гарригом Масариком. В частности, официальные мероприятия проводятся у его могилы в Ланах и у памятника на пражских Градчанах. В городах и деревнях люди также приходят к местным мемориалам, чтобы возложить цветы или зажечь свечи. Отдельной традицией является торжественная смена караула у Пражского Града. Она привлекает внимание жителей и туристов, которые приходят посмотреть на церемонию. В этот день президент Чехии также назначает новых генералов армии, что подчеркивает государственный и военный характер праздника.

Вечером в Пражском Граде проходит церемония вручения государственных наград. Президент отмечает людей, внесших весомый вклад в развитие страны, культуру, науку, образование, спорт, общественную жизнь или защиту государства. Имена награждённых обычно объявляют во время торжественной церемонии. Это одна из самых ожидаемых частей празднования, которая привлекает внимание чешских СМИ.

Помимо официальных мероприятий, в разных городах проводятся выставки, исторические лекции и культурные события. Музеи могут организовывать тематические программы, посвященные созданию Чехословакии и событиям Первой мировой войны. В школах и учебных заведениях рассказывают об истории государства и его основателях. В то же время у праздника нет единой обязательной семейной традиции: главный акцент делается на исторической памяти и государственных церемониях.

Что произошло с Чехословакией после 1918 года

После провозглашения независимости Чехословакия объединила чешские земли, Словакию и Закарпатье. В состав нового государства также вошли территории Силезии, часть которых была предметом споров с соседними странами. Страна имела развитую промышленность на чешских землях и значительно более аграрную экономику в других регионах. Это создавало как возможности для развития, так и трудности в управлении многонациональным государством.

В межвоенный период Чехословакия стала парламентской республикой. При президентстве Масарика страна поддерживала демократические институты и обладала одной из самых развитых промышленных экономик Центральной Европы. В то же время в государстве проживали различные национальные общины, в частности чехи, словаки, немцы, венгры и русины. Их политические интересы не всегда совпадали, что впоследствии стало одним из вызовов для страны.

В 1938 году после Мюнхенского соглашения Чехословакия утратила приграничные территории Судетской области, где проживала значительная немецкая меньшинство. В марте 1939 года нацистская Германия оккупировала чешские земли, создав протекторат Богемии и Моравии, а Словакия провозгласила отдельное государство, зависимое от Берлина. После Второй мировой войны Чехословакия была восстановлена, но впоследствии оказалась под властью коммунистического режима.

В 1989 году в стране произошла «Бархатная революция», положившая конец коммунистическому правлению. Четыре года спустя, 1 января 1993 года, Чехословакия мирно разделилась на два независимых государства — Чехию и Словакию. Распад произошёл по договоренности политических представителей обеих республик, без масштабного вооружённого конфликта. Несмотря на это, 28 октября Чехия по-прежнему отмечает как день рождения общего государства, предшествовавшего современной республике.

Интересные факты о празднике

Независимость была провозглашена на фоне новостей о завершении войны. В конце октября 1918 года в Праге распространились сообщения о том, что Австро-Венгрия соглашается на условия перемирия. Часть населения восприняла это как окончательный конец имперской власти и вышла на улицы. Тогда и начались события, приведшие к провозглашению независимой Чехословакии. Историки отмечают, что информация, вызвавшая массовые демонстрации, была не совсем точной, однако эта дата стала символом рождения государства.

Чехословакия получила международное признание ещё до провозглашения. Зарубежные политики и легионы работали над тем, чтобы будущее государство имело поддержку союзников. Франция, Великобритания и США признали Чехословацкий национальный совет в качестве временного правительства ещё до 28 октября. Это помогло новому государству быстрее приступить к работе после распада Австро-Венгрии.

28 октября — день государственных наград. В Чехии традиционно приурочивают к этому празднику церемонию вручения высших государственных наград. Президент награждает людей за заслуги перед страной, обществом, культурой и наукой. Это одно из важнейших официальных событий года.

Праздник пережил саму Чехословакию. Хотя совместное государство чехов и словаков прекратило своё существование в 1993 году, 28 октября осталось национальным праздником Чехии. Оно напоминает об историческом моменте, когда возникла современная государственность чешского народа. Для Словакии эта дата также имеет историческое значение, хотя главные государственные праздники страны связаны с её собственной историей и независимостью.

Почему 28 октября остается важной датой

Для Чехии 28 октября — это прежде всего день памяти о борьбе за право самостоятельно определять будущее страны. Создание Чехословакии стало результатом многолетней политической работы, дипломатии и участия добровольцев в Первой мировой войне. Эта дата напоминает, что независимость не возникла сама по себе: за ней стояли конкретные люди, которые работали над общей целью.

Праздник также дает возможность вспомнить о демократических идеях, которые были важны для основателей государства. Масарик и его соратники стремились построить республику, основанную на политическом представительстве и гражданских правах. В течение последующих десятилетий Чехословакия пережила оккупацию, коммунистический режим и мирное разделение, но дата 28 октября сохранила своё место в исторической памяти.

Сегодня это день, когда чехи чтят основателей своего государства, возлагают цветы к мемориалам, участвуют в торжественных церемониях и вспоминают путь страны к независимости. Для современной Чехии 28 октября — не только воспоминание о 1918 году, но и повод задуматься о значении государственности, демократии и ответственности за будущее.

Читай нас в