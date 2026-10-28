2026年10月28日——捷克斯洛伐克独立建国日

10月28日，捷克庆祝独立的捷克斯洛伐克国家成立日——这是一个纪念1918年历史事件的国家节日。 正是在那时，第一次世界大战结束之际，捷克人和斯洛伐克人在长期隶属于奥匈帝国之后，终于获得了建立自己国家的机会。 尽管捷克斯洛伐克已于1993年解体，但这一日期至今仍是捷克民族记忆中至关重要的一天。

每年10月28日都会庆祝独立的捷克斯洛伐克国家成立日。2026年，这一节日恰逢周三，捷克将迎来捷克斯洛伐克成立108周年。 这是该国最重要的国家节日之一，旨在纪念现代捷克国家地位的确立以及为民族自决而进行的斗争。 在捷克日历中，该节日的名称为“Den vzniku samostatného československého státu”，在乌克兰语中意为“独立捷克斯洛伐克国家成立日”。不应将其与9月28日庆祝的“捷克国家日”混淆。 10月的这一日期正是为了纪念1918年捷克斯洛伐克的宣告成立。

10月28日是捷克的法定节假日和休息日。政府机构、社会组织、文化场所以及普通公民都会庆祝这一天。 对许多捷克人来说，这不仅仅是一个休息的机会，更是缅怀那些使国家得以摆脱哈布斯堡王朝统治、建立自己共和国的人们的日子。捷克国家机构也认可这一日期的历史意义。 捷克外交部将捷克斯洛伐克成立周年纪念日列为该国最重要的节日之一。这一天象征着捷克国家建设数百年历史中的转折点。

捷克斯洛伐克为何于1918年宣布独立

在1918年之前，捷克地区以及现今斯洛伐克的领土均隶属于奥匈帝国，尽管它们的行政地位各不相同。 捷克、摩拉维亚和西里西亚的一部分隶属于奥地利部分，而斯洛伐克地区则隶属于匈牙利部分。 数十年来，捷克和斯洛伐克的政治家们一直致力于争取更大的自主权、保护民族文化以及决定自身未来的权利。

1914年第一次世界大战的爆发使这些问题进一步加剧。奥匈帝国站在德国及其他中央同盟国一边参战，其经济和政治体系逐渐衰弱。 战争结束时，帝国面临粮食短缺、民众不满以及民族运动高涨的局面。在此背景下，建立独立的捷克斯洛伐克的想法获得了越来越多的支持。

在帝国境外活动的捷克和斯洛伐克政界人士发挥了重要作用。他们试图说服协约国支持建立这个新国家。 1916年，托马什·哈里格·马萨里克、爱德华·贝奈斯和米兰·拉斯蒂斯拉夫·什特法尼克成为捷克斯洛伐克国民委员会的核心人物，该委员会负责协调海外的独立运动。

渐渐地，协约国的主要成员国都支持了建立独立的捷克斯洛伐克这一构想。 1918年6月，法国承认捷克斯洛伐克国民委员会为临时政府；英国于8月予以承认；美国则于9月予以承认。 这是一项重要的外交举措，因为这个未来国家在正式宣布成立之前就已获得了国际支持。

与此同时，争取独立的斗争不仅发生在谈判桌上。捷克斯洛伐克军团在第一次世界大战的各个战场上作战，特别是法国、意大利和俄罗斯。 这些军团由支持建立独立国家的志愿者、侨民和战俘组成。他们的参战有助于引起盟国对捷克和斯洛伐克民族运动的关注。

捷克斯洛伐克是如何宣布独立的

1918年秋，奥匈帝国正迅速走向瓦解。战争耗尽了其经济实力，军队已无力继续作战，而帝国各民族则越来越积极地要求独立。 在布拉格，捷克政治家们正与海外运动的代表们协调行动，为建立自己的国家做准备。

1918年10月18日，托马什·哈里格·马萨里克在美国公布了捷克斯洛伐克独立宣言，即《华盛顿宣言》。 该文件阐述了捷克人和斯洛伐克人自主决定自身未来并建立民主国家的权利。马萨里克反对哈布斯堡王朝继续掌权，并认为各民族不应继续受其不承认的政权统治。

然而，关键事件于10月28日直接在布拉格展开。当天，奥匈帝国同意停战条件的消息传开。 部分民众将其视为帝国最终战败的证明，于是纷纷走上街头。人们聚集在广场上，展示民族象征，并支持建立独立国家。

捷克民族委员会接管了政权，并颁布了关于建立独立的捷克斯洛伐克国家的首部法律。因此，10月28日成为该国正式的建国日期。 与此同时，独立宣言并非源于单一的决定，而是长期政治斗争、国际外交以及奥匈帝国解体所引发的一系列事件共同作用的结果。

虽然独立宣言是在一片高涨的热情中发布的，但新国家面临着艰巨的任务。 需要建立国家机构、组建军队、整顿经济，并厘清捷克人与斯洛伐克人之间的关系。尽管面临这些困难，捷克斯洛伐克仍成为第一次世界大战结束后在中欧诞生的新国家之一。

谁是新国家的奠基人

托马什·哈里格·马萨里克是捷克斯洛伐克建国过程中的主要人物之一。他是一位哲学家、教师和政治家，始终如一地主张为捷克人和斯洛伐克人建立一个独立国家。 第一次世界大战期间，马萨里克在国外开展工作，会见协约国代表，并说服他们支持捷克斯洛伐克运动。独立宣言发布后，他成为捷克斯洛伐克首任总统。

爱德华·贝奈斯是马萨里克最亲密的盟友之一。他从事外交工作，协助组织针对奥匈帝国的海外抵抗运动，并在盟国面前代表未来国家的利益。 后来，贝奈斯担任了外交部长，随后也成为了捷克斯洛伐克总统。米兰·拉斯蒂斯拉夫·什特法尼克——斯洛伐克政治家、天文学家和军人，曾服役于法国军队。 他协助组建了捷克斯洛伐克军团，并致力于争取国际社会对未来国家的承认。什特法尼克在促进捷克和斯洛伐克独立运动的合作方面发挥了重要作用。

国内的政治家们也发挥了重要作用。其中包括阿洛伊斯·拉辛、卡雷尔·克拉马日和安东宁·什韦格拉。他们参与了民族委员会的组建，并在帝国解体后组织了权力交接。 因此，独立是海外运动与布拉格本土政治家共同努力的结果。

捷克如何纪念10月28日

庆祝活动通常具有庄重而纪念的性质。主要活动在布拉格举行，政府代表们在那里向为国家建立和保卫作出贡献的人们致敬。 仪式的主要举办地之一是位于维特科夫山上的国家纪念碑。人们在那里向无名烈士墓献花圈，并缅怀为国捐躯的烈士。

政府代表、军方人士、神职人员及文化界人士均参与这些仪式。此外，人们还向与托马什·哈里格·马萨里克相关的纪念碑和纪念地献花。 特别是，官方活动会在拉纳的马萨里克墓地以及布拉格格拉恰纳区的纪念碑旁举行。在各城镇和乡村，人们也会前往当地的纪念地献花或点燃蜡烛。 另一项传统是在布拉格城堡举行的隆重换岗仪式。这一活动吸引了当地居民和前来观看仪式的游客。这一天，捷克总统还会任命新的陆军将军，这凸显了该节日的国家与军事性质。

傍晚，布拉格城堡将举行国家奖项颁授仪式。总统将表彰那些为国家发展、文化、科学、教育、体育、社会生活或国家安全作出重大贡献的人士。 获奖者名单通常在隆重的颁奖典礼上公布。这是庆祝活动中最受期待的环节之一，也吸引了捷克媒体的广泛关注。

除了官方活动外，各地还会举办展览、历史讲座和文化活动。博物馆可能会组织以捷克斯洛伐克建国和第一次世界大战事件为主题的特别活动。 学校和教育机构会向学生讲述国家历史及其缔造者的事迹。与此同时，这一节日并没有统一的、必须遵循的家庭传统：主要侧重于历史记忆和国家仪式。

1918年后捷克斯洛伐克发生了什么

宣布独立后，捷克斯洛伐克将捷克地区、斯洛伐克和喀尔巴阡地区合并为一个整体。新国家还包括西里西亚的领土，其中部分地区曾与邻国存在争议。 该国在捷克地区拥有发达的工业，而在其他地区则以农业经济为主。这既为发展创造了机遇，也给管理这个多民族国家带来了困难。

在两次世界大战之间的时期，捷克斯洛伐克成为议会制共和国。在马萨里克担任总统期间，该国维护民主制度，并拥有中欧最发达的工业经济体之一。 与此同时，国内居住着不同的民族群体，包括捷克人、斯洛伐克人、德国人、匈牙利人和鲁塞尼亚人。他们的政治利益并不总是相一致的，这后来成为该国面临的一大挑战。

1938年，《慕尼黑协定》签署后，捷克斯洛伐克失去了苏台德地区的边境领土，该地区居住着数量可观的德国少数民族。 1939年3月，纳粹德国占领了捷克领土，建立了波希米亚和摩拉维亚保护国，而斯洛伐克则宣布成立一个受柏林控制的独立国家。 第二次世界大战后，捷克斯洛伐克得以恢复，但随后落入共产主义政权的统治之下。

1989年，该国爆发了“天鹅绒革命”，结束了共产主义统治。四年后，即1993年1月1日，捷克斯洛伐克和平分裂为两个独立国家——捷克和斯洛伐克。 这一分裂是根据两国政治代表的协议达成的，未发生大规模武装冲突。尽管如此，捷克至今仍将10月28日作为现代共和国前身——联合国家——的诞生日来庆祝。

关于这个节日的趣闻

独立宣言是在战争结束的消息传来的背景下发布的。 1918年10月底，布拉格传出奥匈帝国同意停战条件的消息。部分民众将此视为帝国统治的最终终结，纷纷走上街头。 随后，一系列事件接踵而至，最终导致独立的捷克斯洛伐克宣告成立。历史学家指出，引发大规模示威的信息并非完全准确，但这一日期已成为国家诞生的象征。

捷克斯洛伐克在宣布独立之前就已获得国际承认。 海外政界人士和流亡军团致力于确保这个未来国家能获得盟友的支持。 早在10月28日之前，法国、英国和美国就已承认捷克斯洛伐克国民委员会为临时政府。这有助于新国家在奥匈帝国解体后更快地开展工作。

10月28日是国家奖章日。 在捷克，传统上会借此节日举行最高国家荣誉的授勋仪式。总统向为国家、社会、文化和科学作出贡献的人士授予奖项。这是年度最重要的官方活动之一。

这一节日比捷克斯洛伐克共和国本身存续得更久。尽管捷克人和斯洛伐克人组成的联合国家已于1993年解体，但10月28日仍作为捷克的国庆日得以保留。它提醒人们，这是捷克民族现代国家形成的历史性时刻。 对于斯洛伐克而言，这一日期同样具有历史意义，尽管该国的主要国家节日与其自身的历史和独立相关。

为何10月28日依然是一个重要日期

对捷克而言，10月28日首先是纪念为争取自主决定国家未来权利而进行的斗争的日子。捷克斯洛伐克的成立是多年政治工作、外交努力以及志愿者参与第一次世界大战的成果。 这一日期提醒人们，独立并非凭空而来：背后是那些为共同目标而奋斗的具体人物。

这一节日也让我们重温了对国家创始人而言至关重要的民主理念。马萨里克及其同志们致力于建立一个以政治代表权和公民权利为基础的共和国。 在随后的几十年里，捷克斯洛伐克经历了被占领、共产主义政权统治以及和平分裂，但10月28日这一天在历史记忆中依然占据着重要地位。

如今，这一天是捷克人民缅怀国家缔造者、向纪念碑献花、参加隆重仪式并追忆国家走向独立历程的日子。 对于现代捷克而言，10月28日不仅是对1918年的追忆，更是反思国家主权、民主以及对未来责任的契机。

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