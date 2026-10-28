Видео: Трамп заявил о встрече с Зеленским и Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп объявил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

По словам американского лидера, в отношениях между США и РФ в контексте войны в Украине наблюдается значительный прогресс.

«И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией – в контексте России и Украины. В ближайшее время состоится встреча, и, на мой взгляд, достигнут значительный прогресс», – сказал президент.

.@POTUS: «Мы добиваемся значительного прогресса в вопросе России и Украины. В ближайшее время состоится встреча». https://t.co/N0vU2zoIsJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 28 октября 2026

На уточняющий вопрос о том, о какой именно встрече идет речь, Трамп ответил: «Встреча с президентом Путиным и с президентом Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс».

Источник: Rapid Response 47

Ранее Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о прекращении войны без участия Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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