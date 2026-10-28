视频：特朗普表示近期将与泽连斯基和普京会晤

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

这位美国领导人表示，在乌克兰战争的背景下，美俄关系取得了显著进展。

“而且，我认为我们在与俄罗斯的关系上——在俄罗斯与乌克兰问题的背景下——取得了显著进展。会晤即将举行，我认为已经取得了显著进展，”总统说道。

.@POTUS：“我们在俄罗斯与乌克兰问题上取得了很大进展。很快将安排一次会晤。” https://t.co/N0vU2zoIsJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 2026年10月28日

当被问及具体是哪次会晤时，特朗普回答道：“是与普京总统和泽连斯基总统的会晤。而且，我认为已经取得了重大进展。”

来源：Rapid Response 47

此前，西比加曾呼吁泽连斯基与普京会晤，以商讨和平事宜。

德国总理弗里德里希·默茨表示，如果没有乌克兰的参与，美国和俄罗斯将无法就结束战争达成协议。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷在与弗拉基米尔·普京通电话时，向他转达了关于未来结束乌克兰战争谈判的消息。 俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫称，欧洲领导人表示弗拉基米尔·泽连斯基已准备好与克里姆林宫领导人进行直接谈判。

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