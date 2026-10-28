Wideo: Trump zapowiedział spotkanie z Zełenskim i Putinem w najbliższym czasie

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak stwierdził, może ono odbyć się wkrótce.

Jak stwierdził amerykański przywódca, w stosunkach między USA a Rosją w kontekście wojny na Ukrainie odnotowano znaczny postęp.

„Myślę też, że odnotowaliśmy znaczny postęp w stosunkach z Rosją – w kontekście relacji między Rosją a Ukrainą. Wkrótce odbędzie się spotkanie i moim zdaniem osiągnięto już znaczny postęp” – powiedział prezydent.

.@POTUS: „Osiągamy znaczny postęp w sprawie Rosji i Ukrainy. Wkrótce odbędzie się spotkanie”. https://t.co/N0vU2zoIsJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 28 października 2026 r.

Na pytanie doprecyzowujące, o jakie spotkanie dokładnie chodzi, Trump odpowiedział: „Spotkanie z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim. I sądzę, że osiągnięto znaczny postęp”.

Źródło: Rapid Response 47

Wcześniej Sibiga wezwał do spotkania Zełenskiego i Putina w celu omówienia kwestii pokoju.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą w stanie uzgodnić zakończenia wojny bez udziału Ukrainy.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Søre podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem przekazali mu wiadomość dotyczącą przyszłych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow twierdzi, że europejscy przywódcy poinformowali o gotowości Władimira Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z szefem Kremla.

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