Niemiecki sąd odmówił umorzenia postępowania przeciwko Ukraińcowi w sprawie podkopania rurociągów „Północny strumień”
Wyższy Sąd Gruntowy w Hamburgu oddalił wniosek obrony obywatela Ukrainy Siergieja Kuzniecowa o umorzenie postępowania karnego w sprawie wysadzenia gazociągów „Północny Strumień – 1” i „Północny Strumień – 2” we wrześniu 2022 roku.
Obrona nalegała na umorzenie sprawy, ponieważ podejrzany, jako były oficer jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy, jest związany zobowiązaniami dotyczącymi nieujawniania tajemnicy państwowej i nie może swobodnie zeznawać w sądzie ze względu na groźbę postępowania karnego na Ukrainie.
Sędzia przewodnicząca odrzuciła te argumenty, zaznaczając, że zgodnie z niemieckim prawem oskarżony ma prawo do swobodnej obrony, a możliwość składania zeznań przez daną osobę przed niemieckim sądem nie może być ograniczona przepisami prawa służbowego innego państwa.
Źródło: n-tv.
W Niemczech postawiono zarzuty Ukraińcowi Siergiejowi Kuzniecowowi w sprawie „Północnych Strumieni”.
W Chorwacji zatrzymano drugiego Ukraińca w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream.
Wcześniej Tusk wezwał Niemcy do uwolnienia osób podejrzanych o wysadzenie rurociągów Nord Stream.