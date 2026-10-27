Wyższy Sąd Gruntowy w Hamburgu oddalił wniosek obrony obywatela Ukrainy Siergieja Kuzniecowa o umorzenie postępowania karnego w sprawie wysadzenia gazociągów „Północny Strumień – 1” i „Północny Strumień – 2” we wrześniu 2022 roku.

Obrona nalegała na umorzenie sprawy, ponieważ podejrzany, jako były oficer jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy, jest związany zobowiązaniami dotyczącymi nieujawniania tajemnicy państwowej i nie może swobodnie zeznawać w sądzie ze względu na groźbę postępowania karnego na Ukrainie.

Sędzia przewodnicząca odrzuciła te argumenty, zaznaczając, że zgodnie z niemieckim prawem oskarżony ma prawo do swobodnej obrony, a możliwość składania zeznań przez daną osobę przed niemieckim sądem nie może być ograniczona przepisami prawa służbowego innego państwa.

Źródło: n-tv.

W Niemczech postawiono zarzuty Ukraińcowi Siergiejowi Kuzniecowowi w sprawie „Północnych Strumieni”.

W Chorwacji zatrzymano drugiego Ukraińca w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream.

Wcześniej Tusk wezwał Niemcy do uwolnienia osób podejrzanych o wysadzenie rurociągów Nord Stream.

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