28 października Zełenski odwiedzi Holandię – podano cel wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi w środę, 28 października, Holandię. W programie wizyty przewidziano spotkania z premierem, członkami rządu, przedstawicielami świata biznesu, a także audiencję u króla.

Informację tę podał rząd Holandii.

Wizyta rozpocznie się od spotkania Zełenskiego z premierem Robem Jettenem w jego oficjalnej rezydencji. Najpierw przywódcy przeprowadzą rozmowę dwustronną, a następnie odbędą się negocjacje delegacji.

W spotkaniu wezmą również udział wicepremier i minister obrony Dylan Yesilgöz-Zegerus oraz minister spraw zagranicznych Tom Berendsen.

Po rozmowach rządowych zaplanowano spotkanie z szefami holenderskich i ukraińskich przedsiębiorstw.

Wieczorem 28 października Zełenskiego przyjmie król Niderlandów Willem-Alexander. Audiencja odbędzie się w pałacu królewskim w Hadze, poinformował rząd Niderlandów.

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