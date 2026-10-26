Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie rozmawiał z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu o możliwości nowego publicznego poparcia przed wyborami w Izraelu. Powiedział to dziennikarzom, wchodząc na pokład Air Force One przed podróżą na wydarzenie wyborcze w stanie Missisipi.

Odpowiadając na pytanie, czy Netanjahu prosił o drugie oświadczenie poparcia, Trump powiedział, że nigdy o tym nie rozmawiał. Jednocześnie prezydent USA zaznaczył, że opublikował już dwa oświadczenia popierające izraelskiego premiera i uważa, że dobrze wykonywał swoją pracę w bardzo trudnych warunkach.

Doniesienia o kontaktach

Jak informuje Jerusalem Post, amerykańscy urzędnicy powiedzieli gazecie, że Netanjahu podejmował znaczne wysiłki, aby przekonać Trumpa do wydania kolejnego publicznego oświadczenia na jego poparcie. Według nich wcześniejsze poparcie nie spowodowało zauważalnych zmian w sondażach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Axios również pisał, że Netanjahu dwukrotnie rozmawiał z Trumpem w ciągu trzech dni i prosił go o wzmocnienie publicznego poparcia. Według portalu izraelski premier miał rzekomo proponować możliwe sformułowania dodatkowych oświadczeń oraz prosić Trumpa o rozmowę z izraelskimi dziennikarzami.

Stanowisko Likudu

Partia Likud zaprzeczyła doniesieniom, że Netanjahu zwracał się do prezydenta USA z prośbą o poparcie. Komentarz Trumpa padł na mniej niż dobę przed izraelskimi wyborami.

Czytaj nas na