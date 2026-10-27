Niderlandy wycofały się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2027 z powodu udziału w nim Izraela. Kraj zmienił decyzję podjętą we wrześniu, gdy planował powrót do konkursu, informuje The Independent.

Nie znaleziono nadawcy do udziału

Niderlandzka organizacja nadawców publicznych NPO oświadczyła, że nie zdołała znaleźć nadawcy gotowego zapewnić udział niderlandzkiego wykonawcy. Dyrektorka NPO Jet de Ranitz wyjaśniła, że organizacja zdecydowała się „na razie zrobić krok wstecz” ze względu na wrażliwość kwestii, które są obecnie dyskutowane.

We wrześniu NPO informowała o zamiarze wysłania artysty na konkurs. Wówczas zakładano, że powrót Niderlandów na Eurowizję 2027 będzie wspólnym projektem kilku nadawców publicznych, a NPO będzie koordynować wybór wykonawcy, transmisję i komentowanie konkursu.

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Reakcja na zamiar powrotu

Decyzja o powrocie wywołała krytykę: wcześniej w tym miesiącu setki pracowników NPO wysłały list przeciwko udziałowi Niderlandów. Przeciwko temu krokowi publicznie wypowiedziało się także kilka znanych niderlandzkich osób ze świata mediów.

De Ranitz oświadczyła, że podczas konsultacji z nadawcami NPO początkowo uważała, iż ma wystarczające poparcie dla powrotu do konkursu. Jednocześnie organizacja nadal będzie transmitować Eurowizję.

W 2026 roku Niderlandy wraz z Hiszpanią, Irlandią, Islandią i Słowenią zbojkotowały konkurs po tym, jak organizatorzy nie wykluczyli Izraela z powodu wojny przeciwko Hamasowi w Gazie i przemocy wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu. W finale Eurowizji 2026 uczestniczyło 35 krajów, a konkurs wygrała bułgarska piosenkarka Dara. Organizatorzy oświadczyli, że finał obejrzało 130 milionów ludzi na świecie, wobec 160 milionów w 2025 roku.

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