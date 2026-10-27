荷兰因以色列参赛而退出2027年欧洲歌唱大赛。《独立报》报道称，该国改变了今年9月作出的决定，当时荷兰曾计划重返这一赛事。

未能找到参赛转播机构

荷兰公共广播机构NPO表示，未能找到愿意保障荷兰参赛者参赛的广播机构。NPO负责人杰特·德·拉尼茨解释说，由于目前正在讨论的问题具有敏感性，该机构决定“暂时退一步”。

NPO在9月表示，计划派遣一名艺人参加比赛。当时预计，荷兰重返2027年欧洲歌唱大赛将是多家公共广播机构的联合项目，NPO将协调参赛者选拔、赛事转播和解说。

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对重返意向的反应

重返赛事的决定引发批评：本月早些时候，数百名NPO员工联名致信，反对荷兰参赛。数名知名荷兰媒体人士也公开反对这一举措。

德·拉尼茨表示，在与广播机构协商期间，NPO最初认为其拥有足够支持以重返赛事。与此同时，该机构仍将转播欧洲歌唱大赛。

2026年，荷兰与西班牙、爱尔兰、冰岛和斯洛文尼亚一道抵制了该赛事，此前组织方未因以色列在加沙针对哈马斯的战争以及针对约旦河西岸巴勒斯坦人的暴力而取消以色列的参赛资格。35个国家参加了2026年欧洲歌唱大赛决赛，保加利亚歌手Dara赢得比赛。组织方表示，全球有1.3亿人观看了决赛，而2025年为1.6亿人。

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